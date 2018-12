Juhtkiri: kallid jõulud

Aga kuidas kaunistada? Trendid vahelduvad jõulumoes samamoodi nagu mujalgi. Kes trende järgib, see peab igal aastal mullused kaunistused kappi jätma ning uue komplekti soetama. See aga tähendab päris suurt väljaminekut. Keskmine inimene kaunistab kodu ja jõulupuud kõige käepärasega.

Öeldakse, et ilusti on kaunistatud see puu, mis pakub kõige enam rõõmu. Ilusaks teeb puu see, kui lapsed seda ise kaunistada saavad ja tohivad ise ka otsustada, mida sinna riputada – läikivaid kulinaid või käbisid või kõike läbisegi. Ka täiskasvanud võivad ehtides oma fantaasia vabaks lasta ja lapsepõlve meenutada. Ehtimine on rõõm. Ja see teebki puu ilusaks.

Ka kodu kaunistamisel kehtib sama põhimõte – järgida sisetunnet. Kui süda ei saa muidu rahu, siis tuleb vist ikka osta need kõige kallimad ja moodsamad ehted. Iseasi, mis nendega aasta pärast peale hakata. Kunstnik Teet Suur on avaldanud mõtte, et hea oleks seekord jõulukaunistused ostmata jätta ning otsida kapist välja ja sättida kodu kaunistama vanad armsad asjad, mõelda nendega seotud lugudele ja inimestele. Isemoodi nostalgiliselt pidulik on riputada kuuse külge ehet, mida sättisid sinna juba lapsepõlves, või hõbedast käbi, mis kaunistas vanemate või vanavanemate kuusepuud.