President ütles, et sel hetkel kui läks kähmluseks ja üks eesti mees teist lõi, murdus midagi meis kõigis. See oli väga kurb vaatepilt.

Eestlastel on vanasõna, et omad riidlevad ja omad lepivad. Indrek Tarand on öelnud, et kui tema ees vabandataks, siis ta andestaks.