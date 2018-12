Mis maksab?

Sellega, et vesi maksab, oleme juba harjunud, rääkimata mistahes liiki kütusest, ka toidust. Hüpoteetiliselt on mainitud, et millalgi võib ka õhk me ümber maksma hakata. Kujutage siis ette, et sarnaselt praeguse kütuse ja elektri hinnaga uurivad tulevikus inimesed internetist, millal saab börsil õhku soodsaimalt osta. Mis siin ikka imestada – neljast ürgelemendist on õhk ainsana veel valdavalt vabal tarbimisel. Maa, tuli ja vesi on meil juba mõnda aega maksu all olnud. Nii et kui järele mõelda, maksab ikka küll.