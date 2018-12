Vinni volikogu tutvub tehioludega

Vinni vallavolikogu esimees Meelis Maine selgitas, et väljasõiduistungeid korraldatakse selleks, et ühendvalla volikogu liikmed oleksid paremini kursis kaugemates kohtades toimuvaga. Liiati kui näiteks endise Laekvere või Rägavere valla inimesed polegi mõnes kohas, näiteks Tudus, käinud.

Taustaks võiks öelda, et volikogude väljasõiduistungid on tavaliselt olnud seotud mingi tähtpäeva või probleemiga.

Näiteks Kadrina vallavolikogu on käinud väljasõiduistungil Viitnal sealse kergliiklustee rajamisega tekkinud probleemide tõttu. Koosseisu viimast istungit on käidud pidamas Tallinnas riigikogu hoones. Võib tuua näiteid, kuidas volikogu on pidanud jõuluhõngulist istungit ristluslaeval või nooblis meelelahutuskohas.

Vinni volikogu väljasõiduistungid on praktilise loomuga. Volikogu juht Meelis Maine rääkis Rutja endisest kordonist, kus varem suvitasid Vinni valla lapsed, kuid mis nüüd seisab tühjana. Tulevikus on kavas minna väljasõiduistungile sinna. Maine sõnul on volikogul kavas korraldada umbes kuus väljasõiduistungit aastas. Järgmisena minnakse Laekverre või Veneverre.

Viimatisel väljasõiduistungil Tudus külastasid rahvaasemikud põhikool-lasteaeda, raamatukogu, rahvamaja, kirikut ja jahimaja.

Maine sõnul oli koolipere tänulik, et kool üldse veel püsib. Kui kaob kool, siis kaob Tudust kohe ka pood. Kooli direktor Helge Arro meenutas, et kui tema veel koolis käis, oli seal 180 õpilast. Nüüd on 16. Alles hiljuti oli 12, kuid äsja kolis sinna üks noor lastega pere Inglismaalt.

Tudus on palju vanemaid inimesi. See annab tunda mitmes valdkonnas. Volikogu juht ütles, et raamatukogus on lugejaid tublisti, sest vanemad inimesed ei taha internetis surfata, vaid eelistavad kätte võtta raamatu. Samuti pidi inimesi jätkuma kohalikus kirikus kaks korda nädalas peetavatele jumalateenistustele.

Maine sõnul tulid rahvaasemikud Tuduga meelsasti tutvuma. Virumaa Teatajale on teada üks volikogu liige, kes võinuks ringkäigul osaleda, kuid ei osalenud. Volikogu esimees ei soovinud tema nime avalikustada.