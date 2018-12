Sukulendid jõulupärgadesse ja sibullilled pühademeeleolu looma  

Rakveres Kunderi tänaval Lootose Aiabutiiki pidav Seidi Küttis tõdeb, et nagu moes üldse, nii on igal hooajal ka jõulude puhul uued suunad ja soovitused. “Selle aasta jõuluehete moevärvideks on lillad, roosad, hallid ja rohelised toonid. Ning väga imelik ja võõras võib tunduda, et üks moevärv on ka must. Must on riietuses olnud alati trendikas ja pidulik, nii ka jõulukaunistustes. Kuid musta värvi kasutamisel ja kaunistuste tegemisel peab olema päris hea stiilitunnetusega, ei maksa liialt süngeks minna,” räägib Seidi Küttis.