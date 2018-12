Haljala otsustas müüa Annikvere koolimaja

Majandus- ja hankejuht Aivar Aruja selgitas, et kinnistu müümine kerkis päevakorda seetõttu, et ilmus konkreetne ostuhuviline. “Koolimaja on sellises seisus, et kui seda lähima paari aasta jooksul ei võõranda, vajub see kokku. Esimesel korrusel on kolmes ruumis põrandad juba sisse vajunud. Eelmine aasta hakkas katus ühe korstnajala juurest läbi ­sadama,” kõneles Aruja, lisades, et hooneid, mida Haljala vallal tuleb üleval pidada, on niigi.