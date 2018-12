Maanteeamet kogub kokku kogemused sõidurida eraldavate kummipostidega

Maanteeameti liiklusohtlike kohtade koordinaator Janno Vilberg kõneles, et kuna tegemist on testlõiguga, soovib maanteeamet nüüd liiklejatelt tagasisidet, eriti oodatakse oma kogemusi edastama Aaspere ja Haljala vahelisel teelõigul jalgsi või jalgrattaga liikujaid.

Teisalt teeb maanteeamet kokkuvõtteid selle kohta, kuidas on teelõigul pärast kummipostide paigaldamist muutunud liiklussagedus, milline on keskmine kiirus ja kuidas on muutunud pikivahed võrreldes selle ajaga, mil poste ei olnud.