Haavakannu loodusalal uuendati kaitsetingimusi

"Muudatus oli vajalik, et tagada Haavakannu loodusalal olevate väärtuste, eelkõige metsakoosluste ja kaitsealuste liikide terviklik kaitse," selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler. Umbes 85 protsenti Haavakannu looduskaitsealast on kaetud metsaga, millest üle 96 protsendi on laanemetsad.

Kaitseeeskirjas on inimestel lubatud kaitsealal viibida ning korjata marju, seeni ja muid metsasaadusi, välja arvatud Raeküla sihtkaitsevööndis väljaspool teid 1. veebruarist 30. juunini. Jahipidamine kaitsealal ei sea ohtu ulukipopulatsioone, mistõttu on see kaitsealal lubatud, välja arvatud Raeküla sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. augustini. Liikumispiirang ja jahipidamise ajaline piirang on vajalikud, et vältida metsise häirimist mängu ja pesitsemise ajal.