Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Sellest on üle kuu aja tagasi, kui meie lehes oli juttu, et kundalased said enda käsutusse uue elumaja ja päris suure toiduainete kaupluse. Nüüd on viimane avatud juba üle kuu. Ja nimigi on kauplusele leitud. Selleks on “Kasemäe”. Kaupluse üks pool on iseteenindusega, teisel pool müüakse aga liha ja kala.