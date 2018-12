Hinnalisest lukskuusest hirmkalli kunstpuuni

Kunderi tänaval kuuskedega kauplev Ando Küttis selgitas, et kõik puud pärinevad istandustest ja need määratlevadki oma puud kas ekstra- või luksklassi kuuluvaks. Ja see nimetus ei ole lihtsalt reklaamitrikk, vaid nende puude kasvatamisega on nähtud tõeliselt vaeva. “Et võra oleks ühtlane,” nimetas Küttis jõulupuu ühte tähtsamat omadust.