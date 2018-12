Virumaa Teataja valis pressisõbraks Kersti Veidriku

Valimistevaheline aasta on ajakirjanduses enamasti rahulikum. Mullused kohalikud valimised väsitasid maakonna mõjukaid ja sõnakaid piisavalt ning eesootavate riigikogu valimiste aeg pole oma kõrgpunkti veel saavutanud. Nii ei olnud tänavuse pressisõbra valimine väga keeruline, kuna ajakirjandusega suhtlesid aasta ringi hea meelega need inimesed, kes teevad seda alati, olenemata sellest, kui lähedal või kaugel on valimiskuupäev.

Perearst Kersti Veidrik on Virumaa Teataja ajakirjanikega valmis alati vestlema, andma intervjuusid või kommenteerima näiteks tervisekeskuste rajamise teemat. Veidrik on pika nimistuga perearst, kelle praksis on mitmel aastal valitud riigi parimate sekka. Virumaa Teataja peatoimetaja kohusetäitja Eva Samolberg-Palmi sõnul on maakonna loetumale lehele hindamatu väärtusega need inimesed, kes on alati valmis leidma aega ajakirjanikega suhtlemiseks ning panustama professionaalse nõu ja teadmistega maakonnalehe kvaliteeti.