Virumaa Poistekoor laulab jõulud helisema

Virumaa Poistekoori direktor Ello Odraks ütles, et nii sügisel koori ridadesse astunud väikesed laulumehed kui ka kogenud lauljad väärivad kiitust: laulud on kaunilt kõlama saadud, ehkki see on aasta-aastalt aina keerulisem, sest poistel algab häälemurre varakult ning poisihäälega laulmise aeg jääb aina lühemaks. “Erakordne, et saame anda ilusa kontserdi, kus kõlavad kõik meie lauljate põlvkonnad,” lausus Odraks.