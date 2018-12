Lapsed laulsid Gustav Ernesaksa mälestuseks

RAM on siin palju laulnud. On kõnnitud ühises rongkäigus Pajusti laululavale. Uhke vankriga on sõidutatud Ernesaksa peret. Oodatud olid RAM-i jõuluõhtud Rägavere mõisas.

Teisipäeval laulsid tamme all lasteaia lustikummutid, et “rong see sõitis …”. Õhtul lubasid mudilased telekast vaadata, milline see laulutaat välja näeb: nii olulise sünniaastapäeva puhul teda ikka näidatakse.