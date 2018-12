Kõlab küll kui oksüümoron, umbes nagu mittesiduv leping, aga need enneolematud asjandused tulid, nägid ja võitsid. Ei saa öelda, et need odavad oleksid olnud, pigem vastupidi. Tuli uurida, sirvida, võrrelda ja siis otsustada. Tõenäoliselt kõige menukamad on ikka olnud mandalaid sisaldavad värviraamatud. Mandala on kujund, mida on läbi aegade kasutatud sakraalse kunsti loomisel. Särava keskme ümber harmooniliselt korrastatud mandalaruum öeldakse olevat rahustava toimega.