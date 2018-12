Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Pigem vähem, aga lihtsalt ja maitsekamalt

Rakveres olid koos klubitöö metoodikud, kes heitsid muuhulgas pilgu ka klubiliste asutuste näitlikule agitatsioonile. Kas aga rajooni kõigi klubiliste asutuste näitlik agitatsioon on korras? Ei ole! Mõnel pool on väljapandu isegi allpool igasugust arvustust. Ikka on veel näha lohakalt ja maitsetult valmistatud stende, mis on paigutatud ebasobivatesse kohtadesse. Aluste valmistamiseks on kasutatud lauapaberit, kusjuures fotod või ajakirjadest väljalõigatud pildid kleebitakse hooletult (ääred lõikamata või kõverad, liimimisjäljed näha), hajutatult üle terve pinna. Sellekohastele märkustele on tavaliselt üks vastus: “Ma ei ole kunstnik. See, kes asja tunneb, on tööga niigi koormatud.” Kas asi on aga ainult selles? Vesteldes selgub, et nad ei tea isegi, mida tahavad oma kultuuriasutuse seinal näha. Tänapäeval on näitlikus agitatsioonis moes nn must-valge vähese tekstiga, kusjuures kasutatakse rohkem fotosid. Praegu on Rakvere Rajooni Kultuurimajas osaliselt valminud näitlik agitatsioon, kus on püütud kinni pidada eespool toodud nõuetest. Siin on ka suur osa tööd tehtud kunstniku juhendamisel. On soovitav, et kõigis klubides ja kultuurimajades, kus näitlik agitatsioon on halb, lähtuksid juhatajad põhimõttest: pigem vähe, aga lihtsalt ja maitsekalt.