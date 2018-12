Matustel vajatakse noori mehi, kes jaksaksid kirstu kanda

Kui jässakaid mehepoegi ei leidu, siis minnakse mööda ka tavast, millest pidas vanarahvas, sellest, et omaksed puusärki kanda ei tohi.

Rakvere matusebüroo töötaja ütles, et nemad on ikka seda rääkinud, et lahkunu lapsed ei tohiks oma vanemate kirstu, hauaplaati ega pärgi kanda, küll aga võivad seda teha lapselapsed.