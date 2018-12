Nädala kaja: häid inimesi ja valikuid!

Kui praeguses majanduskliimas loetakse näiteks juba viis või kümme aastat tegutsenud ettevõtet igati tubliks ja tegusaks, siis viimase haldusreformiga paralleele tõmmates väärib Väike-Maarja lausa veteranvalla tiitlit. Nimetage veel mõni sama kaua sama nime all tegutsenud omavalitsus Lääne-Virumaal. Ega neid allesjäänud seitsme hulgas enam palju ole.

"Peensustesse langemata ja parem-vasak-skaalal pendeldamata soovin tagasihoidlikult, et mõlemal puhul mahuks valitute hulka võimalikult palju Lääne-Virumaa näoga ja seda maakonda südames kandvaid inimesi."

Aasta lõpp kipub tihti olema enesesse vaatamise, aga samuti tähtsate valikute ja otsuste tegemise aeg. Eesmärke seatakse ja lubadusi antakse ühtmoodi nii suuremas kui ka kitsamas ringis. Sageli on see sobiv aeg tegemata jäänud toimetused lõpule viia. Kindlasti ei tee halba üle kontrollida, kas näiteks teie elukohaandmed rahvastikuregistris on korrektsed, sest niimoodi väldite hilisemaid võimalikke ebamugavusi mõne võibolla esmapilgul vähetähtsa toimingu puhul. Lõppude lõpuks võidate ise ja võidab omavalitsus, kelle kukrusse riigilt laekuv üksikisiku tulumaks aitab eelarvet kasvatada ning seeläbi mõne kodukohas vajaliku töö ära teha või plaani ellu viia.