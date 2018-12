Mõisa, tallu, linnusesse või hoopis kuivatisse?

Assamalla külas Savi talus Katrin ja Kristjan Saluvee juures on teist talve jõuluprogramm “Jõuluaeg loomadel” – juba pärast kadripäeva hakati vastu võtma lasteaia- ja algklassirühmi ning seda tehakse 10. jaanuarini, kusjuures kuni jõululaupäevani on kõik ajad broneeritud.

Mõte midagi sellist korraldada tekkis Katrin Saluveel, kui ta märkas, et autod võtavad nende talust mööda sõites kiirust maha ning julgemad pööravad ka sisse ja uurivad, mida seal tehakse. “Saime aru, et lapsed tahavad lihtsalt näha loomi oma keskkonnas,” ütles Katrin Saluvee. “Ma arvan, et meie puhul ongi märksõnadeks lihtsus ja ehedus, näitame, kuidas tavalises talus elu käib.”