Seltsielu on läbi aastate olnud kirju

“Seltside ajalugu on ääretult põnev ning juubelikingitusena oma riigile kirjutasingi seltsi­tegevuse ajaloost ­teose,” rääkis raamatu autor Jüri Uljas.

“Kiht-kihilt on uusi seltse juurde tekkinud, osa sünnilugu ulatub aga isegi kaugemale kui sada aastat tagasi. Näiteks 1865. aastal asutatud Vanemuise Selts tegutses vahepeal segakoorina ning taastati taas seltsina alles aastal 1994.”

EV 100 juhtrühma liikme Tiit Pruuli sõnul mängivad terviklikult toimivas ühiskonnas olulist rolli aktiivsed kodanikud. “Seltside loomine ja ühistegevus oli meie jõuks rahvusliku ärkamise aegu. Aga see on oluline ka praegu, kui paljuhäälses maailmas peavad kõlama eri huvigruppide mõtted. Eesti seltside ajalugu on moodsamalt väljendudes kodanikuühiskonna ajalugu, millest juubeliaastaks valminud teos põhjaliku ülevaate annab,” lisas Pruuli.