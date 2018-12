Kas tunduvad kuidagi tuttavad?

Norma kuivainepurgid. Mida vanem, seda ägedam purk. Vanad purgid sobivad isegi väga moodsasse koju, kui seal on näiteks puhtad valged pinnad ja kasutatud vanu esemeid, mis annavad värvilaike. Halvemas seisus karpide külgesid saab ka üle värvida. Kasutamata “uued” vanad purgid on ka väärtuslikud. Neid on paljude jaoks esteetilisem kasutada. Vaatama peaks ikka, kas purgi kujundus sobib visuaalselt interjööriga. Samas, minimalistliku mööbli ja interjööri värvilahenduse juures sobib tavaliselt kasutada igasugu stiilide kombinatsioone.

Virumaa Muuseumide peavarahoidja Pilvi Põldma ja koguhoidja Signe Lintrop näitavad lahkesti, millised Rakvere kandis toodetud esemed on nende kogudesse jõudnud – et kui majapidamises peaks minema suuremaks tühjendamiseks-korrastamiseks, siis teaks, et asi on tehtud siin kandis. Vabakutseline disainer ja sisekujundaja Krõõt Nõmmela-Mehide jagab oma vaadet sellest, kuidas niisuguseid esemeid võiks tänapäeva kodus kasutada.