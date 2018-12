Roland Poom ja Ken Järveoja võistlevad järgmisel aastal autoralli MM-võistluste JWRC klassis

Poom on tänaseks juba M-Sport meeskonna poolt tutvustatud uue Ford Fiesta R2 autoga saanud läbida ka esimesed kilomeetrid ning tema sõnul on tegemist väga võimsa autoga ning areng võrreldes eelmise mudeliga on märkimisväärne.

"Tundub päris uskumatu, aastaid oleme proovinud jõuda JWRC sarja ja täna saame öelda, et oleme juba mõne kuu pärast Rootsi MM rallil stardis," sõnas Poom. "See saab olema üks pikk tee, et ennast tõestada, nautida rallisid, koguda kogemusi ja lõpuks näidata, et milleks me võimelised oleme. Saab kindlasti olema väga põnev hooaeg, sest lisaks MM-rallidele, sõidame me kaasa ka Eesti Autoralli Meistrivõistlustel, kus on meil väga konkreetne eesmärk.."