Esmaspäev toob lumetuisku

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Lumesadu levib ida suunas, saartel võib ka lörtsi tulla. Kohati tuiskab. Puhub kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, Ida-Eestis kuni -7 kraadi.

Esmaspäeva päeval on mandril mandril pilves ilm. Sajab lund ja esineb pinnatuisku. Saartel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund, õhtul rannikul ka lörtsi. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, ennelõunal rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.