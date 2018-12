Mõisaprouaga Rakvere jõuluturul

Poolametsa sõnul on Rakvere Keskväljak ja jõuluturg maailmas siiski tuntust kogunud. Hiljuti käis sõitu tegemas mees Londoni lähedalt Wimbledonist, kellele olevat Rakveret suisa soovitatud. Ka on saanud kalessisõitu nautida Filipiinidelt pärit külalised. Hobused on seal maal tavalised, kuid siinne sõit olevat külalistele väga meeldinud.

Poolamets ei osanud nimetada, mitu inimest on jõuluturul kalessisõitu teinud. Neid on suurusjärgus 400. Küsimusele, kas mõni laps kardab ka ja puhkeb nutma, vastas Poolamets, et kahel korral on laps nutma puhkenud kalessist maha tulles. “Tahab tagasi, veel sõita,” nimetas Poolamets pisarate põhjuse.