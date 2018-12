Raketti lase vastutustundlikult

Ilutulestiku (valesti) kasutamine põhjustab peamiselt kahte tüüpi õnnetusi: kahjud inimeste tervisele vigastuste näol ja varaline kahju. Need on tingitud omakorda pürotehnika väärast kasutamisest või enneaegsest plahvatamisest.

Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Maarika Mürk rõhutab, et pürotehnika kasutamisega seotud õnnetused on peaaegu täielikult välditavad. Tuleb säilitada ainult kainet meelt, tähelepanu ja vastutustunnet.

Mürk toonitas, et mingil juhul ei tohiks raketti süüdata ega lasta seda käes hoides, vaid rakett tuleks toetada kindlasti kindlale pinnasele, kust see ka turvaliselt õhku saab tõusta. Hoiduda tuleb ilutulestiku laskmisest kortermajade vahel, kus on oht, et rakett maandub rõdul või lendab kellegi aknasse. Ka eramajade puhul tuleks valida eraldatum koht.