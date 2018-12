Talumistasu tõuseb, head lahendust pole ikka leitud

Järgmise aasta 1. jaanuaril jõustuvad asjaõigusseaduse muudatused, mille kohaselt on tehnovõrkude talumistasuks 7,5 protsenti rajatisealuse maa maksustamishinnast. Selline tasu aitab omanikul katta maamaksu kulusid ja mingil määral hüvitab saamata jäänud tulu, loodab seadusandja. Seadus sätestab koefitsiendid maa kasutamise kitsenduse ulatuse määramiseks, millest sõltub lõplik tehnovõrgu talumistasu suurus. Seni oli talumistasu suuruseks viis protsenti rajatisealuse maa maksustamishinnast.

Maaametil on valminud tehnovõrgu talumistasu kalkulaator, mille leiab ameti internetikülje geoportaalist. “Kalkulaator aitab maaomanikul vaadata, kas tema maal paikneb tehnovõrke, näiteks elektriliin või gaasitrass, ja milline on maksimaalne taotletav talumistasu selle maa puhul. Rakendus on vajalik tööriist ka riigiasutustele ja võrguettevõtjatele,” selgitas maaameti katastri teabe- ja arendusosakonna juhataja Priit Kuus.