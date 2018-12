Kiri: kuidas me jõuluturul käisime

Mõtlesime vanamehega, et käime laupäeval siis sellel palju kiidetud ja laidetud Rakvere jõuluturul ära ja kaeme asja oma silmaga üle. Reklaam ütles, et kella kümnest on lahti. Kontrollisin veel igaks juhuks interneedusest üle ja Rakvere linna kodulehel oli kell kümme kirjas.