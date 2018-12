Juhtkiri: rahvas näitas leiget huvi

Ilmselgelt ei läinud teema elanikele korda. Pole ju inimesel õigupoolest vallamajja palju asja, oluline on see, et ametnik jõuaks abivajajani. Vallamaja asukoht on pigem emotsionaalne väärtus, mis aitab kolkapatriootlikult oma küla naaberkülast tähtsamaks pidada.

Vallaasjadega on teinekord nii, et kui teed, on häda, kui ei tee, on ikka häda. Siiski võib eeldada, et kui rahvalt oleks küsitud midagi, mis elanikele tõepoolest korda läheb, oleks tulemus hoopis teistsugune olnud. Arvatavasti ei oleks saanud küsitlust ka korraldamata jätta, sest siis leidunuks kindlasti tubli hulk neid, kes oleks leidnud, et nad on väga olulises küsimuses otsustusprotsessist kõrvale jäetud.

Haljala vallavolikogus opositsiooni kuuluv Annes Naan on algusest peale öelnud, et rahvaküsitluse korraldamine on valla maksumaksja raha raiskamine. Et tulemus oli selline, nagu see oli, on tal ilmselt õigus. Kaalukuse mõistes on rahvaküsitlusel ju üksnes soovituslik mõju: vallavolikogu võib seda arvesse võtta, aga ei pea. Samas on rahva kaasamine kindlasti üks poliitikute tööriistu. Kui tulemus otsustajate plaaniga klapib, tõstetakse see esiplaanile – rahvas tahab. Kui ei klapi, öeldakse, et küsitluse tulemused ei ole kohustuslikud.