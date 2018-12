Maikuu lõpus Rakveres Saue tänaval uksed lahti teinud klubi, kus neiud öisel ajal end avalikult lahti riietavad, on meelelahutusasutuse vahetus läheduses elavad inimesed tigedaks ajanud. Hommikutundideni kestev trall tähendab nendele kaht ööd katkendlikku und. Klubi lähedal elava väikese lapsega pere pea ütles, et muusikas keeratakse bassile varahommikul tugevust juurde ja seda on raske taluda. “Sõidame nendeks öödeks maale,” sõnas mees.