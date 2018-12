10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

On saanud tavaliseks, et rajooni teatrisõbrad käivad vaatamas etendusi Tartu ja Tallinna teatrites. Reedel korraldas sõidu “Estoniasse” trükikoja “Ühistöö”, raamatukaupluse ja ajalehe toimetuse ametiühingukomitee kultuurikomisjon. Vaadati musicali “Minu veetlev leedi”. Sama etendust oli vaatamas ka rahvast rajoonikeskuse mitmest teisest asutusest.

10 aastat tagasi

Veebruaris Jõhvi kontserdimajas peetava vabariigi aastapäevale pühendatud presidendi vastuvõtu heeroldiks on kutsutud Rakverest pärit näitleja Sergo Vares. Pidulikul sündmusel on Vares see, kes loeb ette kätlema tulevate inimeste nimed. President Toomas Hendrik Ilves ütles, et teatris NO99 töötav Sergo Vares jäi talle silma filmis “Detsembrikuumus”.