Jõulupühad on aeg, mil praetaldriku taga saadakse kokku sugulaste ja sõpradega. Millest siis rääkida, et jääda viisakaks, aga mitte teistele ülearu tüütavaks muutuda? Kombeõpetaja Raivo Riim teab, et edukalt mööduva jõuluõhtusöögi saladus peitub huumoris.