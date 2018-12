Õpetaja Aet Kruusimägi sõnul ei soovitud ehedat kuuske tuppa tuua seepärast, et ruum on soe ja kardeti, et kuusepuu saab ruttu hukka. Üheskoos lastega leiti, et jõulurõõmu luuakse rühmas mõnel teisel viisil, ning tuldi munakarpidest laotud kuuse ideele. Kuuse meisterdamises lõid kaasa kõik Võsu lasteaia lapsed, nende tehtud on ka kuuse­ehted. Meistriteos valmis kahe nädalaga.