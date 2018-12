Rakvere vallavolikogu kaalub Vaeküla kooli ülevõtmise asjaolusid

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak ütles, et valla töögrupp on haridus- ja teadusministeeriumiga pidanud läbirääkimisi ning põhimõtteliselt ollakse valmis üle võtma Vaeküla kooli, kus praegu õpib 57 õpilast lihtsustatud õppekaval.

Küll ei ole veel otsustatud, kas kooliruumid Näpil ära osta või hoopis omanikult üürida. “Meie visioon on koolile lisada teenuseid, mida maakonna erivajadusega lapsed ja nende vanemad vajavad,” lisas Nõlvak.

Volikogu istungil selgitusi jaganud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja Jürgen Rakaselg soovitas vallal vaadata laiemat pilti ning tõdes, et väikse kooli pidamine on väga kallis.

Vaeküla kooli võrdles Rakaselg vana puuga, mille toitepinnas on muutunud kehvaks, kuid mida annab ümber istutades päästa.

Praegu on olemas Vaeküla kooli personal ja õppevahendid ning ministeerium on valmis eraldama omavalitsusele kooli kolme õppeaasta ja ülevõtmisel pooleli oleva õppeaasta ülalpidamiskulud. Ministeeriumi eraldatav summa on ligikaudu 1,5 miljonit eurot.