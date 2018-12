Vaene pruut peab liitumiskõnelusi, kosilased pole kursis

Pavo Raudsepp ütles, et tõenäoliselt nad suurt kala enam ei püüa, aga endiselt mingisugused läbirääkimised kõikide parempoolsetega käivad. “Välja arvatud rohelised, kes meid suhteliselt varakult välistasid ja kellega ma isiklikult pole rääkinud,” lisas Raudsepp. “Küsimus on selles, kui odavaks meid peetakse, aga me ei ole odavad.”

Aasta jao RÜE eesotsas olnud endine suusasprinter möönis, et väikesele erakonnale, mille nimekirja kuulub nädala alguse seisuga pisut üle poole tuhande liikme, pole riigikogu valimistel oma nimekirjaga osalemine finantsiliselt mõeldav. “Me oleme nii vaesed, et [kautsjon iga registreerimiseks esitatud isiku kohta] 500 eurot käib üle jõu. Kui koosoleku pidamine nõuab tassi kohvi, natukene küpsist ja võibolla mõne võileiva laua peale, siis on meil juba selle raha kokkusaamisega kaunikesti raske. Samas kui valimisnimekirja 125 nime kokku ei saa, on osalemine mõttetu,” rääkis Raudsepp.