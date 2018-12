Juhtkiri: jubedalt tahaks, aga ...

RÜE pole aga kuhugi kadunud. Inimesed, kes end sellega sidusid, ei taha kuidagi leppida, et asjast tegelikult asja ei saanud, ning praegu, riigikogu valimiste eel, on RÜE-lastel tahtmist jubedalt, kõike muud näib aga nappivat. Näiteks raha, mida pole ülemäära ilmselt teistel erakondadelgi, kuid RÜE-l napib ka prestiiži, sest võimalikud kosilased, kes RÜE-lastega valimiste eel käed võiks lüüa, pole asjast midagi kuulnud – ega ilmselt tahagi kuulda.

Vaevatud RÜE-laste pingutused meenutavad Avandi-Sepa naljaklippe teemal “Tahan saada Eurovisionile, muidu suren”. Mingile osale tegelastest on riigikogu selleks nirvaanaks, kuhu jõudmata pigem surrakse, kui edasi elatakse. Paraku ei anna need iga hinna eest pürgijad endale oma võimetest aru. Et selliseid juhukülalisi parlamendis vältida – maailmas on isegi eesleid ja koeri esindusorganitesse valitud, asi see siis telenäol või sportlasel sinna pääseda –, tuleks kehtestada astmete süsteem nagu hariduse vallas.