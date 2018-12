Magasimaa on nime saanud magasiaitadest, mis siin omal ajal asusid ja kus mõis hoidis viljavarusid. Rikkusi on seal aga endiselt rohkesti. Tänavu valis Põhja-Eesti Toiduvõrgustik Katrin Potteri valmistatud mürobalaani joogi meega parimaks mittealkohoolseks joogiks.

Katrin Potter ütleb, et sõna “alõtša” tundus talle võõras, kuid palju suupärasemalt ja põnevamalt kõlab mürobalaan, mis on sama vilja teine nimetus. Mürobalaani mahlajook on valmistatud Magasimaa talus kasvanud viljade mahlast ja talu mesilaste toodetud meest. Seda kõlbab juua igal ajal, olgu suvisel piknikul, laste või täiskasvanute sünnipäevalauas.