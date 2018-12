Turuliider pani valmivale müügiesindusele nurgakivi

Aasta tagasi jalutas W.EG. Eesti OÜ juhatuse esimees Timo Raimla lennuvälja tööstuslinnaku krundil edasi-tagasi. Tunni jooksul mõistis ta, et just sinna võiks tulla ettevõtte müügiesindus. “Oleme õiges kohas. Liiklus on piirkonnas aktiivne, toimekaid arendajaid palju,” sõnas Raimla.