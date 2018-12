Juhtkiri: võimalusterohke maailm

Võib arvata, et tänapäeva võimalusterohke maailm on eriliselt soodne pinnas geeniuste ja muidu üliandekate laste esilekerkimiseks. Lastel on võimalik kõike proovida, tantsutrenni või muusikakooli minnakse juba napilt rinna otsast vabanenuna, ning kui üks instrument ei sobi, saab otsida selle õige, oma.

Vanemate tugi on seejuures vajalik, kuna hobidega tegelemine maksab enamasti raha, ja kui asi puudutab tehnikaga seotud alasid, mitte üksnes märkmikku luuletuste kirjutamist, võivad kulud üpris suurte summadeni küündida. Mõningal määral tulevad siin appi omavalitsused, kes laste huviharidust toetavad. Ning kui lapsel ikkagi tahtmine suur ja annet ka paistab olevat, siis vanemad raha ei loe.

"Fotomaailma tippteosed, parimad tabamused on jäädvustatud läbi mobiiltelefoni kaamerasilma ning koolitamata inimene ei teegi vahet, millise aparaadiga klõps on tehtud."

Üsna heal tasemel pildimasin on tänapäeval kõigil taskus – nutitelefon. Fotomaailma tippteosed, parimad tabamused on jäädvustatud läbi mobiiltelefoni kaamerasilma ning koolitamata inimene ei teegi vahet, millise aparaadiga klõps on tehtud.

Aga heal võib olla ka vigu. Liiga suur valik, liiga palju võimalusi võib tingida olukorra, kus noor inimene kaotab pea ning esialgu ahvatlevana tundunud võimalusterohkus tapab viimaks loovuse. Inimene ei teagi enam, kuhu ta sobib, kes ta on, sest nagu vahetuvad tujud, nii muutuvad ka huvid ja harrastused.

“Meil on tujud, mitte tunded,” laulab praeguse aja kuumim kodumaine staar räppar Nublu oma värskes palas. Aga kui on vaid tujud ja tunnet ei teki, siis ei saa ka järjepidevusele loota.

Seda toredam on, et üks laps meie endi seast on juba kaheksa­aastaselt leidnud hobi, mis niivõrd oma, et sellega tegelemine tähendab tunnustust ja toob leheveergudele.