Veeretan käes Kristiina Ehini luulekogu. Lehitsen eestlased metsarahvaks kirjutanud Valdur Mikita vastset, metsade kannatusest kõnelevat teost. Mõtlen, et sellegi trükkimiseks tuli maha võtta puid. Kas just sama palju kui miniskandaali tekitanud kolm hektarit, mille kirjanik metsaärimeestele müüs, aga ... raamatud, mis arukuse ja väärikuse ergutamiseks head, on kindlasti paberile jõudmist väärt. Et neid lugedes õpiks nägema avaramat pilti, aga märkama selle sees ka pisikest mutukat.