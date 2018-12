10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Juba teistkordselt kohtuti Vinni näidissovhoostehnikumi klubis Valdo Pandi ja teiste TV sarja “25 aastat tagasi” tegijatega. Külalised kõnelesid huvitavalt ja meeliköitvalt sellest, kuidas kulgeb see osa nende tööst, mis jääb TV-vaatajatele tavaliselt nähtamatuks, rääkisid tulevikuplaanidest ja sellest, mida võidakse näha-kuulda järgmistes saadetes.

10 aastat tagasi

Kuigi teed ja tänavad on läinud järjest libedamaks, pole sellest suuremat kurja sündinud, sest inimesed on muutunud ettevaatlikuks. Tohtrid tegelevad praegu keskmiselt kahe-kolme luumurruga päevas, nädalas koguneb sellised traumasid 10–15, kuid alati pole need seotud lume ega libedaga. Suuremad maanteed libedad pole. Küll aga võivad sõidutingimused olla halvad kõrvalteedel.