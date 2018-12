Volikogu teekond otsuseni oli vaevaline

Rakvere abilinnapea Triin Varek ütles, et uuringute kohaselt vajab Eestis tuge iga viies üldhariduskooli õpilane, HEV-laste arv on tõusuteel, koolid vaevlevad ruumipuuduses, ja sestap on vaja uusi väikeseid klassiruume juurde. Samas ei suutnud Varek täpselt vastata volinike küsimusele, kui palju Rakveres praegu HEV-klasse tegutseb ja kui palju on neis õpilasi.