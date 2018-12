Ingely Laiv rääkis, et konkurents oli üsna tihe: osales üle 70 puhkpillimängija, neist oboemängijaid viis. “Jäin lõpptulemusega väga rahule. Alguses ma ei lootnud üldsegi mitte nii kaugele pääseda. Kuna töötan ooperis ja mul on ka siin hetkel veel katseaeg, seadsin ettevalmistusperioodil prioriteediks siiski orkestritöö. Seepärast jäi aega natuke napiks konkursiks harjutamisel. Olen väga õnnelik, et sellegipoolest läks väga hästi ja pääsesin ERSO ette soleerima,” kõneles muusik.