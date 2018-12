Korrakaitsjad jälgivad liiklust ka pühade ajal

"Pühadeaegne liiklus on täpselt nii närviline, kui närviliseks me selle ise muudame. Politseinikud kõikjal ei jõua olla, seega palun, et juhid sõidaksid rahulikult. Mitte keegi ei taha, et õnnetuse tõttu jääks jõululauas koht tühjaks," rääkis Tikerpe.

Ta lisas, et jõulude ajal tuleb ette kolonnis liiklemist: linnad voolavad tühjaks ning teedel on sõidukeid palju. "Seda tähtsam on pikivahe hoidmine ja mõttetute möödasõitude vältimine, sest iga möödumisega pannakse alati rohkem kaalule, kui on võimalik vastu saada," märkis Tikerpe.

"Kahjuks tõuseb jaani- ja jõulupühade ajal käsi tavapärasest sagedamini alkoholi järele, mistõttu on politseinike liiklusjärelevalve fookuses alkoholi tarvitanud juhid ja kiiruseületajad," ütles Tikerpe.

Sõidukijuhtidele tuletatakse meelde, et hooldeautole vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõidu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldeautost eespool olev tee võib olla hooldamata.

Sellest talvest on hooldeautod nähtavad Waze'is, mis tihtipeale annab liiklejale infot ka aeglasema sõidutempo kohta.