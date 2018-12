Jumalateenistuse ülekanne tuleb Kolmainu kirikust

Jõululaupäeva jumalateenistuse pealiturgi, Viru praosti ja Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu sõnutsi on seekordne teenistus pidulikum ja mitmekesisem. “Oluline on see, et kohale tuleb ja jumalateenistusel jutlustab EELK peapiiskop Urmas Viilma,” rääkis Toompuu.