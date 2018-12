Nädala kaja: keerusai ja targad siilid

Paratamatu? Märts on lähedal? Aga kui esmaspäeval kuulutati Jõgeval välja ülemaaline jõulurahu, võinuks maha hõigata, et see tähendab ka valimisrahu. Küll rahvas oleks rõõmustanud, võin pea pandiks anda.

Kuid me saame selle kehtestada ise. Vaadata mööda sellest, mis meid ei huvita, pöörates tähelepanu sellele, mis meile kallis. Jõuluajal vajutada teleuudiste alates puldinuppu ja meeliskleda mõnusa muusika saatel. Rõõmustada, kui mõnel päeval on postkasti põhjas ainult head soovid sõpradelt ja sugulastelt – ei mingeid poliitilisi läiklehti. Ja kui mõni selline on sinna poetunudki, panna see kenasti paberijäätmete hulka ja võtta kätte hoopis hea raamat. Uskuda pigem muinasjututegelaste elutarkusi (“Inimese rumalus on suur,” ütles rästas) kui poliitikute aastalõpujuttu (“Valimiste võit ei pea olema eesmärk omaette,” ütles Ratas). Unustada, et jõuluküla putkadel mõnikord luugid just siis ees olid, kui me sealt hirmsasti midagi osta tahtsime, ning oodata vanaaastaõhtut veel ühe ägeda lisateadmisega: meil Rakveres mürgeldab sel õhtul raju Metsatöll.