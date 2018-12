Kolumn: ma armastan moslemit

Ma tunnen Süüria peret üle aastat. Neid on viis: isa Hakim, ema Doaa ja kolm poega (12, 10 ja 9 aastat). Nad kõik oskavad praegu eesti keelt. Ema ütleb naerdes, et kui pojad tahavad isa-ema kuuldes salajuttu ajada, siis lobisevad Khaled, Aiham ja Mohammad ülikiiresti. Pole imet – suurematel on eesti keele hinne viis.