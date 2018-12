Künkad kuulevad laste soove

Soome ja Venemaa piiril asuval Korvatunturil on kolm tippu: üks täpselt piiril, üks Soome ja üks Venemaa poolel. Äärmised tipud olevat jõulutaadi “kõrvad”, millega ta kuuleb kõiki laste soove. Korvatunturil on ka oma postiindeks, 99999, kuid kõik sinna jõuluvanale adresseeritud kirjad jõuavad lõpuks Rovaniemisse jõuluvana töötuppa, kuhu jõuluvana kodu 1985. aastal Korvatunturilt ümber koliti, kuna see jääb inimasustusest üpris kaugele.