Vahel võib juhtuda, et verivorsti, hapukapsast ja seapraadi on pühadeeelsel ajal juba nii palju saanud vitsutada, et jõuluõhtul ihkab hing midagi muud. Jõuluvanaootuses võiks siiski midagi keedukartulist ja hakklihakastmest erinevat ja pidulikumat lauale panna. Põnevaid retsepte võib otsida lausa maailma teisest otsast.