Ettevaatust, jõuluvana!

Rootslaste jaoks on aga Mora lähedal Gesundabergetil jõuluvana kodu. Selle tähistamiseks avati seal 1984. aasta detsembris Tomtelandi nime kandev väike teemapark. Tomteland on siiski pigem pühendunud loodushoiule ja pisut ka inimõigustele ning selleks kasutatakse jõulutemaatikat.

Norralaste arvates sündis aga jõuluvana mitusada aastat tagasi Vindfangerbukta kalju all Oslo lähedal Drøbaki linna külje all. Linnas töötab aastaringne jõulumaja ja tänavatele on paigaldatud ringi tormavate jõuluvanade eest hoiatavad liiklusmärgid.