Näärivana elab Vologda oblastis

Aga ka Lapimaa-kodu, mis asub Koola poolsaarel Tšunozero mõisas, jäi alles. Venelased lahendasid näärivana kahe kodu probleemi lihtsalt: kuna tegemist on niikuinii natuke võlutegelasega, ei ole tema jaoks probleemiks olla kahes kohas korraga. Ja tõele au andes tuleb tunnistada, et ka Arhangelskis on näärivanal oma kodu alles. Näärivanal on ka sünnipäev ja selleks on 18. november.