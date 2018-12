Valgevenes on näärimees mõisahärra

See asub Belovežje looduskaitsealal, kuhu on rajatud 15 hektari suurune näärimõis, kus lisaks näärivana häärberile on tema ustava kaaslase Snegurotška maja, aaretekamber, kus hoitakse kingitusi ja laste saadetud kirju, ning näärivana muuseum.

Näärivana on tuttav tegelane ka ukrainlastele, kuid seal on üha suuremat populaarsust kogumas püha Mikolai, kes toob lastele kingitusi ööl vastu 19. detsembrit. Näärivanal Ukrainas oma kodu ei ole, küll on see aga pühal Mikolail. Ukrainlaste kingijagaja elamine Ivano-Frankivski oblasti Pistõni külas avati 2004. aastal. Seal on võimalik Mikolaiga kokku saada ja tema tegemistega tutvuda.